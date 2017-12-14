Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости вести диалог с Россией, несмотря на все сложности.

«Диалог с Россией сложен, но именно поэтому он важен», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

«Россия не уйдет, Россия останется, она наш сосед», – заявил Столтенберг, отметив, что диалог должен «частично касаться стремления к улучшению отношений, частично – регулирования уже имеющихся отношений».

Он заявил, что НАТО «открыто к установлению плодотворного диалога с Россией». Столтенберг сообщил, что альянс после высылки дипломатов не планирует «дальнейших действий» в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность, что входящие в Североатлантический альянс страны одобрили удары США по Сирии, поскольку Соединенные Штаты «платят за НАТО».