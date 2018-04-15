Пушков счел единогласие НАТО по Сирии следствием подкупа со стороны США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность, что входящие в Североатлантический альянс страны одобрили удары США по Сирии, поскольку Соединенные Штаты «платят за НАТО».

«Не сомневался, что все страны НАТО одобрят удары по Сирии. Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США», – написал российский сенатор в Twitter.

«Ни к международному праву, ни к «самостоятельности» стран-членов это отношения не имеет: США платят за НАТО – получают поддержку в нужных им ситуациях», – констатировал Пушков.

Напомним, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, все страны альянса поддержали военную вооруженную агрессию Британии, США и Франции в отношении Сирии. Более того, США выразили готовность ударить по Сирии еще раз.