США пытаются убедить союзников по НАТО одобрить удар по Сирии

США созвали заседание Североатлантического Совета в субботу в Брюсселе, чтобы добиться от союзников полной поддержки ударов по Сирии, сообщил источник в миссии при НАТО одной из европейских стран.

«США стремятся заручиться полной поддержкой со стороны союзников после нанесения ударов по объектам «химической инфраструктуры» Сирии», – передает ТАСС слова источника, отметившего, что встреча на уровне послов уже началась.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

