В Москве четыре человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле

В поселении Новофедоровское в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы после ДТП загорелся легковой автомобиль ВАЗ-21124, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в деревне Зверево поселения Новофедоровское. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина опрокинулась и загорелась. Погибли четыре человека – водитель и три пассажира, сообщает агентство «Москва».

Личность погибших пока не установлена. Проводится проверка по факту случившегося.