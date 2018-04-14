Ле Пен назвала последствия удара по Сирии для Франции

Удары по Сирии могут повлечь непредсказуемые последствия, Франция этим решением в очередной раз потеряла возможность показать себя на международной арене независимым государством, заявила лидер французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Удары по Сирии вовлекают нас в непредсказуемые и потенциально драматические последствия. Франция снова потеряла возможность показать себя на международной арене независимым и взвешенным государством», – передает РИА «Новости» сообщение Ле Пен в Twitter.

Тем временем источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция намерена тесно сотрудничать с Россией по сирийской проблеме и считает ее ключевым собеседником в решении кризиса в Сирии.

«Мы считает Россию важным партнером в разрешении сирийского кризиса», – передает ТАСС слова источника. Париж, по его словам, «намерен поддерживать тесный контакт с Москвой по этой теме».



Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Сирийская армия сообщила, что авиаудар США не привел к человеческим жертвам.