ЕС поддержал действия США и их союзников в Сирии

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС поддерживает союзников в решении нанести ракетные удары по Сирии.

Туск написал в Twitter, что «удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без ущерба», передает РИА «Новости».

Председатель Евросовета подчеркнул, что «ЕС будет вместе с нашими союзниками на стороне правосудия».

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.