Посол России объяснил истерику Британии попыткой найти место под солнцем

Посол России в Великобритании Александр Яковенко выразил уверенность, что за устроенной властями Британии антироссийской информационной кампанией стоит попытка найти место под солнцем после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

По словам российского дипломата, после выхода из ЕС Британии придется вновь искать место под солнцем, передает RT.

«Почему-то она решила, что ее новое предназначение – сдерживание России. Британское правительство занимается сейчас именно этим, а публикации (британских) газет наглядно демонстрируют его политический курс», – сказал Яковенко, отметив, что для реализации этой стратегии британским властям требуется поддержка населения.

«Поэтому и появляются все эти сообщения и фейковые новости», – выразил уверенность дипломат, подчеркнув, что в британской Стратегии национальной безопасности Россия представлена как враг номер один.

«Тереза Мэй в своей знаменитой речи, произнесенной на банкете (лорд-мэра лондонского Сити), объявила, что Великобритания возьмет на себя ведущую роль в сдерживании России. Чтобы следовать в русле этой политики, необходимо заручиться поддержкой населения. По этой причине основная цель всех запускаемых в СМИ (информационных) кампаний, по сути, сводится к тому, чтобы убедить общественность в том, что Россия – зло, подкрепляя при этом обвинения британского правительства», – пояснил Яковенко.

Накануне Яковенко указал на слабые места в заявлении Британии о «слежке», якобы устроенной Россией за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем перед его отравлением.

В пятницу российское посольство в Великобритании представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело», который содержит информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.