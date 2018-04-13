Посол указал на слабые места в заявлении Британии о «слежке» России за Скрипалем

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко на пресс-конференции в Лондоне выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что спецслужбы России следили за Скрипалями, и удивился, почему британские власти не реагировали ранее.

«Я очень удивлен. Кстати, вы можете прочитать информацию о Скрипалях в этом документе. Он был отпущен в Москве, и после этого он прибыл в Великобританию», – цитирует Яковенко РИА «Новости».

Российский посол также задался несколькими вопросами по этому поводу.

«Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним», – добавил Яковенко.

Ранее британские власти заявили, что российская сторона якобы вела слежку за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем перед его отравлением.

В пятницу российское посольство в Великобритании представило доклад «Солсбери: Засекреченное дело».