На ТВ показали сюжет о переговорах с участием «умершего» маршала Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, о смерти которого сообщали источники в Триполи, провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН в Ливии Гасаном Саламе, в ходе которых «стороны обсудили последнее развитие событий в Ливии», сообщает Al Arabiya.

По информации источников телеканала в Ливии, «некоторое время назад между спецпредставителем генсека ООН Гасаном Саламе и Халифой Хафтаром состоялся телефонный разговор», передает ТАСС.

По словам главы политического управления ЛНА Хусейна аль-Обейди, Хафтар вернулся из Франции в Ливию, сообщает новостной портал «Эрем ньюс».

Ранее в пятницу источник в Триполи сообщал, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар якобы скончался в Париже.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Ливии и об отношениях Хафтара с Москвой. Напомним, Хафтар посещал Россию с визитом.