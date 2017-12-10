В Париже умер ливийский маршал Хафтар

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался в Париже, сообщил источник в Триполи.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар перенес сердечный приступ. По одним данным, он якобы находится на лечнии в Иордании, по другим – во Франции. Позднее это собщение опровергал командир оперативного отделения «Карама» в Бенгази Абдул Салам аль-Хаси.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Ливии и об отношениях Хафтара с Москвой. Напомним, Хафтар посещал Россию с визитом.