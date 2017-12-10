СМИ заявили о сердечном приступе и коме союзника России в Ливии Халифы Хафтара

Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар перенес сердечный приступ, сообщают СМИ.

Его доставили для лечения в Иорданию. Сообщалось, что Хафтара могут перевезти во Францию или другую европейскую страну, пишет Libyan Express со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, он уже находится во Франции. Сообщается, что Хафтар в коме из-за болезни легких.

При этом, по данным СМИ, представитель Ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мизмари заявил, что информация о состоянии Хафтара не соответствует действительности, фельдмаршал здоров.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Ливии и об отношениях Хафтара с Москвой. Напомним, Хафтар посещал Россию с визитом.