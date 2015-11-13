Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»

«Зашли китайцы и заполнили весь паром», – обычная ситуация на БайкалеФото: Damir Sagolj/Reuters
«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Вместо того чтобы радоваться наплыву гостей из Поднебесной, местные туроператоры призвали закрыть Байкал для иностранцев на месяцы «высокого сезона». Чем вызвано это, казалось бы, нелогичное требование? Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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          Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

          Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформ   2 апреля 2018, 11:12
          Фото: Paul Hackett/Reuters
          Текст: Александр Христофоров

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          Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».

          О выдвижении Саифа аль-Ислама Каддафи на пост президента Ливии его представитель объявил на специальной пресс-конференции в Тунисе. Такая возможность обсуждалась еще в середине декабря прошлого года, теперь же она была актуализирована анонсом предвыборной программы Каддафи-младшего на фоне ареста бывшего президента Франции Николя Саркози. 

          Этот медийный ход нельзя не признать грамотным. Западная пресса ежедневно выдает все новые порции коррупционного скандала, «ниточки» от которого приводят к министрам правительства Саркози и бизнесменам, подозреваемым в отмывании денежных средств. Саиф аль-Ислам на этом фоне выглядит человеком, призванным как минимум восстановить справедливость в отношении своего отца. Как максимум – восстановить Ливию как единое государство под единым управлением.

          Впрочем, несмотря на второй яркий «старт», программа Каддафи-младшего так и не была представлена. Пока что все ограничивается общими словами о «спасении страны, сохранении ее арабской, африканской и исламской сущности, защите частных и общих свобод и полном уничтожении терроризма на территории государства». В части механизмов осуществления этих намерений представитель Каддафи упомянул надежды на помощь ООН, что тоже выглядит весьма неконкретно. 

          Но если обратиться к событиям прошлого года, слова о программе со «всеобъемлющим политическим, социальным виденьем и безопасностью» становятся несколько яснее.

          Флаги наших отцов

          В марте 2017-го в том же Тунисе прошла встреча лидеров племен (они всегда поддерживали своего соплеменника Муаммара), представителей разных регионов Ливии и даже делегатов из непризнанной республики Донбасса ЛНР. Любопытнее всего, что участие в конференции приняли и представители убитого ливийского лидера. Дело в том, что один из чиновников правительства Каддафи Тахар Дагеш организовал в эмиграции «Совет племен и городов Ливии», насчитывающий порядка 20 тысяч человек. Примерно такое же количество соратников Совет имеет и на территории бывшей Джамахирии

          Саиф аль-Ислам Каддафи бы признан генеральным представителем отца, его сестра Айша – ответственным по международным делам. В свете особенностей племенного устройства Ливии это обеспечивает преемственность и доверие к организации. Своей целью Совет обозначил реставрацию Джамахирии – уникального общественного и государственного устройства, организованного полковником Каддафи при жизни.

          С 1977 по 2011 год (формально – до 2013-го) североафриканская страна со столицей в Триполи носила название Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия – ни республика, ни монархия. Отмена традиционных властных институтов стала возможной благодаря племенной самоорганизации – государство состояло из множества коммун, имевших всю полноту власти вплоть до распределения бюджетных средств. После революции 1969 года государственные и частные предприятия превратились в «народные», рабочие и служащие – в «партнеров». А в 1979-м Муаммар Каддафи и его соратники формально оставили свои посты и управление перешло к высшему органу власти – Совету революционного командования. Самого полковника при этом стали называть «лидером ливийской революции».

          Свои идеи общественного устройства он изложил в так называемой Третьей всемирной теории, которую противопоставил традиционным трудам теоретиков коммунизма и капитализма. Зато в Ливийской Джамахирии нашли отражение работы русских анархистов.

          Среди наиболее показательных экспериментов Каддафи – замена армии и полиции на «вооруженный народ» и «народную милицию», отмена воинских званий и традиционных институтов власти. К 1980 году в Ливии также ликвидировали частную торговлю и организовали систему общественных и кооперативных магазинов. Небывалые доходы от продажи нефти позволяли распределять продукты и промтовары по принципу «исламской справедливости».

          Падение цен на черное золото в 1987-м вынудило полковника объявить о «джамахирийской перестройке» и вернуть права частному сектору. Но назвать Ливию бедной страной вряд ли было возможным вплоть до свержения ее бессменного лидера.

          Теперь же, когда времена полного запрета на существование каких-либо политических партий и движений канули в небытие, Ливия представляет собой многообразие в худшем смысле этого слова: два разных правительства поддерживаются различными игроками региона, а разорванная на клочки страна превратилась в место их противостояния. Выход на эту арену Каддафи-младшего рушит планы многих из них: «рабочая схема» Джамахирии действительно может объединить племена, ностальгирующие по былой Ливии. Со своей стороны, каддафисты не поддерживают ни западное правительство Фаиза Сараджа, ни восточное под руководством Халифы Хафтара.

          Наибольшую поддержку Саифу аль-Исламу местные СМИ пророчат на юге Ливии, где генерал Али Кана, возглавлявший при Каддафи-старшем южную группировку вооруженных сил, до сих пользуется большим авторитетом и ведет «разъяснительную работу среди населения». В 2016 году в ходе торжественных мероприятий на территории муниципалитета Гат, населенного преимущественно племенем туарегов, он даже поднял зеленый флаг Ливийской Джамахирии, а туареги заверили всех в своей верности заветам Муаммара

          «В чем был смысл революции?»

          Пресса каждой из заинтересованных сторон отреагировала на выдвижение Каддафи в полном соответствии с распределением ролей. Так, ливийское издание Observer, поддерживающее западное правительство Сараджа, называет Саифа аль-Ислама «новой картой Франции для получения контроля над Ливией вопреки растущему влиянию ОАЭ через восточного силача Хафтара». Более того, утверждает, что Каддафи-младший вообще опроверг заявление своего спикера о выдвижении в президенты.

          В свою очередь, эмиратская «Аль-Арабия» называет Саифа аль-Ислама «сыном мертвого деспота», а Муаммара Каддафи – «наглядным примером правителя, навлекающего беду на свой народ, соседей и всех партнеров». 

          Как известно, эмираты в 2011-м поддержали восстание против Каддафи, а затем направляли оружие восточной Палате представителей Хафтара. О скандале вокруг этих поставок в обход ООН охотно писали западные СМИ. NYT даже опубликовала вскрытую электронную переписку эмиратских дипломатов, признающих доставку вооружений восточному Тобруку. 

          Одну из ключевых ролей западная пресса отводит и Катару, напоминая, что обе эти страны спонсировали ливийское восстание, но теперь их интересы разошлись. Сейчас Катар ведет с ОАЭ так называемую прокси-войну, в которой поддерживает «третье правительство» – исламистский Новый Всеобщий национальный конгресс.

          Катарская пресса реагирует соответственно: «Аль-Джазира» публикует комментарий Мохаммеда аль-Даррата, члена прохафтаровской Палаты представителей в Тобруке: «Режим Каддафи ушел навсегда, если Саиф аль-Ислам хочет вернуться к власти, то в чем был смысл революции?» По его словам, ни международные, ни региональные державы не поддержат возвращение Каддафи-младшего, поскольку «прежний режим ушел, а мир верит в реальные интересы, а не в личности».

          Наконец, саудовская пресса, открыто подчеркивая нелигитимность западного правительства Сараджа, симпатизирует скорее Хафтару и весьма сдержанно сообщает о возможном выдвижении Саифа аль-Ислама. Занятно, что саудиты, которых западная пресса записывает в спонсоров салафитских движений, примкнувших к Хафтару после свержения Каддафи, играют в одну игру с британской BBC, напоминая о возможных связях Хафтара с Госдепом и ЦРУ

          Возможно, по мнению тамошних медиапланировщиков, это должно помешать восточному главнокомандующему выстроить отношения с Москвой. Однако местные источники регулярно отмечают наличие в хафтаровской Ливийской Национальной армии LNA таких российских вооружений, как РСЗО «Град», бронетехника «Тигр» и другие.

          Но наиболее громким аккордом стала публикация французского Le Point о «сыне бывшего диктатора, претендующем на власть при поддержке России и бедуинов». И если своими публикациями о связи Хафтара с ЦРУ та же BBC как бы разрушает образ восточного главнокомандующего как друга России, то французы напоминают: Хафтара сложно обвинить в симпатиях к Каддафи-старшему, в конце 80-х ливийский лидер даже арестовал генерала за провал операции в ходе конфликта с Чадом.

          Меж тем такая «незаангажированность» главнокомандующего может сыграть на руку Саифу аль-Исламу. В свете озвученных «раскладов» Халифа Хафтар теперь вполне может поддержать наследника создателя Ливийской Джамахирии.


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