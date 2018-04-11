В Ливии опровергли сердечный приступ у «пророссийского» маршала Хафтара

Несмотря на заявления СМИ, ливийский маршал Халифа Хафтар здоров, сообщает местный телеканал 218 со ссылкой на командира оперативного отделения «Карама» в Бенгази Абдул Салама аль-Хаси.

«Командир оперативного отделения «Карама» генерал-майор Абдул Салама аль-Хаси отрицает (сообщения, – прим. ВЗГЛЯД) о нездоровье маршала Халифы Хафтара», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар перенес сердечный приступ. По одним данным, он якобы находится на лечнии в Иордании, по другим – в Франции.