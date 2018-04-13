В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Макроном о Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу отметили необходимость воздержаться от непродуманных и опасных действий в Сирии с непредсказуемыми последствиями, сообщили в Кремле.

«Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес, сказано в сообщении.

Глава российского государства призвал воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые стали бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия.

Путин и Макрон выразили удовлетворение в связи с направлением по приглашению сирийского правительства экспертов ОЗХО, а также обсудили конкретные возможности взаимодействия России и Франции по оказанию содействия миссии ОЗХО в ее работе.

Главы государств поручили руководителям военных ведомств и МИДов поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о разговоре Путина с Макроном. Перед этим Макрон обсудил ситуацию в Сирии с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, власти Франции заявляли, что не намерены заранее объявлять об ударе по Сирии, если такое решение будет принято.