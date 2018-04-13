Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин и Макрон обсуждали ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».

Елисейский дворец в свою очередь сообщает, что Макрон в разговоре с Путиным выразил желание продолжать консультации с Россией для установления мира в Сирии. Французский президент также выразил большую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии.

Ранее в пятницу Макрон обсудил ситуацию в Сирии с канцлером Германии Ангелой Меркель.

До этого власти Франции заявили, что не намерены заранее объявлять об ударе по Сирии, если такое решение будет принято.