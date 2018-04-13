Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация в Сирии.

«Лидеры двух стран обсудили международную ситуацию и выразили совместную озабоченность теми недопустимыми атаками, которые были совершены 7 апреля в Сирии. Они также выразили озабоченность той опасностью, которую представляют собой нарушения положений о запрете использования химического оружия», – цитирует ТАСС заявление Елисейского дворца.

Макрон и Меркель выразили сожалением «блокировкой деятельности» Совбеза ООН в результате того, что его резолюции не выполняются. «Президент Франции и канцлер Германии договорились оставаться в контакте по данным вопросам», – говорится в сообщении.

19 апреля Макрон посетит Германию для встречи с Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Ранее Макрон заявлял о «доказательствах» применения Асадом химоружия. Меркель также утверждала, что предоставлены «ясные и четкие» доказательства применения химического оружия в Сирии, проверить их можно еще раз, однако это не поможет Берлину в оценке.