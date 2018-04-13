Kaspersky указал на подводные камни VPN-сервисов

Использование проверенных VPN-сервисов не несет дополнительных рисков утечки данных, а защищает пользователя от таких последствий, рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В компании рассказали, что основное предназначение VPN (виртуальные частные сети) – за счет шифрования данных обеспечивать безопасное соединение через интернет между пользователем и определенной зоной сети что особенно актуально при подключении через общественную точку доступа.

«Злоумышленники могут «прослушивать» незащищенные сети Wi-Fi, а также подключаться к коммутаторам, чтобы перехватывать чужой трафик и узнать оттуда необходимую им информацию. VPN защищает от подобных атак», – передает РИА «Новости» слова представителя «Лаборатории Касперского».



При этом, технология VPN также может быть уязвимой, поэтому лучше пользоваться решениями проверенных производителей, тем более, что VPN может защитить интернет-соединение, но не защитит от скачивания вредоносного файла или фишингового сайта.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции, в связи с этим пользователи Сети заговорили об использовании VPN-сервисов.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

По мнению экспертов, полностью ограничить доступ к Telegram не удастся из-за VPN-сервисов, позволяющихобходить блокировки.

Напомним, 30 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам, так называемых анонимайзеров.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за неисполнение закона об анонимайзерах вводятся штрафы до 700 тыс. рублей.