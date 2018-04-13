Калифорнию предложили поделить на три части

Американский венчурный инвестор Тим Дрейпер предложил разделить Калифорнию на три отдельных штата; его инициатива уже собрала более 600 тыс. подписей – этого достаточного, чтобы вынести инициативу на референдум в ноябре.

Предложению нужно было собрать более 365 880 голосов зарегистрированных граждан, чтобы оно было вынесено на референдум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.

«Это беспрецедентная поддержка со стороны каждого уголка Калифорнии создать правительства трех штатов, которые увеличат представление интересов граждан, ответную реакцию, надежность и региональную идентичность», – заявил Дрейпер.

Инвестор рассказал, что пришел к данной инициативе, чтобы «граждане целого штата лучше обслуживались тремя меньшими правительствами, в то же время исторические границы разных округов и городов останутся прежними».

По проекту Дрейпера, в Калифорнии должны быть созданы центральный, северный и южный штаты, названия которым дадут жители. Однако проекту потребуется одобрение конгресса.

Телеканал Fox News отмечает, что ранее Дрейпер уже выступал с подобными предложениями в 2014 и 2016 годах; тогда его инициативы не нашли достаточной поддержки.

Напомним, в январе прошлого года в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава Соединенных Штатов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о вероятности успеха этой инициативы.

Луис Маринелли, один из идеологов отделения Калифорнии от США, в интервью газете ВЗГЛЯДобъяснял, что станет «лучшим доводом в пользу независимости» штата.

Также в апреле 2018 года в палату представителей Южной Каролины был внесен законопроект, который позволит штату рассмотреть отделение от США, если федеральные власти начнут конфисковывать у южнокаролинцев оружие.