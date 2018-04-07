Зарегистрирован законопроект об отделении Южной Каролины от США

В палату представителей Южной Каролины внесен законопроект номер 5271, который позволит штату рассмотреть отделение от США, если федеральные власти начнут конфисковывать у южнокаролинцев оружие.

Документ призывает Генеральную ассамблею штата начать обсуждение отделения от США, основываясь на нарушении федеральным правительством Второй поправки к Конституции: если «федеральное правительство конфискует законно приобретенное в штате оружие», передает РИА «Новости».

Отметим, в 1860 году Южная Каролина стала первым штатом, отделившимся от США из-за разногласий по рабству.

Напомним также, в январе прошлого года в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава Соединенных Штатов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о вероятности успеха этой инициативы.

Луис Маринелли, один из идеологов отделения Калифорнии от США, в интервью газете ВЗГЛЯД объяснял, что станет «лучшим доводом в пользу независимости» штата.