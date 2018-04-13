Лесли и Рыбку заключили под стражу

Суд Паттайи предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном «секс-тренинге» обвинения по второму делу и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в зале суда, расположенном в блоке камер временного содержания суда Паттайи. На нем, помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик, передает РИА «Новости».

«Всем восьми были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Таиланда, и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня вечером их перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание суда по этому делу состоится 24 апреля», – сообщил секретарь суда.

По его словам, «обвинения предъявлены по статьям 209 – организация преступного сообщества, 210 – сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, и 282 – организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы».

Секретарь суда также добавил, что, в соответствии с таиландским законодательством, мера пресечения для подследственных будет продлеваться судом каждые 12 дней.

Судебное заседание по «старому» делу Лесли, Рыбки и остальных участников нелегального «секс-тренинга», по обвинению в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности, состоится, как и было запланировано, 17 апреля, сообщил он.

На следствие уголовно-процессуальным кодексом Таиланда отводится 84 дня. В случае, если прокуратура закончит подготовку обвинительного заключения раньше, или подследственные признают себя виновными, заседание суда по делу может состояться раньше. Если прокуратура сочтет предъявленные полицией доказательства виновности подследственных недостаточными, дело может быть возвращено в полицию на доследование или прекращено.

Второе дело в отношении перечисленных было заведено в Паттайе о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.