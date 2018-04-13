Экс-глава ФБР в мемуарах сравнил Трампа с мафиози

Бывший директор ФБР Джеймс Коми написал книгу «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство», в которой сравнил американского президента Дональда Трампа с мафиози.

По версии Коми, Трамп на закрытом обеде в Белом доме через неделю после инаугурации сказал ему: «Я жду преданности». Коми заявил: «Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми «Быка» (Гравано) из «Коза Ностры», – передает РИА «Новости».

Коми заявил, что ответил на слова Трампа молчанием. Тот, как сказано в книге, позднее повторил, что ему «нужна честная преданность».

Washington Post сообщает, что в мемуарах Коми выставил Трампа «отъявленным вруном». Трамп в книге Коми действует под влиянием эго, создав «кокон альтернативной реальности», опутавший сотрудников Белого дома.

Книга A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership появится в продаже на следующей неделе.

Напомним, Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР.