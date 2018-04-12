США якобы получили доказывающие химатаку в сирийской Думе анализы

Американские СМИ утверждают, что в распоряжении США оказались анализы крови и мочи людей, пострадавших в сирийской Думе.

Анализы якобы дали положительный результат на наличие отравляющих химических веществ. MSNBC утверждает, что речь идет о хлоре и «нервно-паралитическом веществе», передает «Интерфакс».