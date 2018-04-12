Постпред России обвинил Францию в «тушении бензином» украинского конфликта

Франция подключилась к военной поддержке Украины и решила продать Киеву вертолеты двойного назначения, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Удивляет, что не так давно к военной поддержке Киева подключилась Франция. Принято решение о продаже Украине вертолетов двойного назначения. Украинские власти уже успели заявить о планах их использования», – цитирует Лукашевича ТАСС.

Российский дипломат выразил недоумение тем, как решение Парижа соотносится с ролью Франции в мирном урегулировании в рамках «нормандского формата».

«Хотите потушить огонь бензином, уважаемые французские коллеги?» – задался вопросом Лукашевич.

При этом он обратил внимание, что «Киев действует с поощрения и по указке спонсоров из-за океана, которые поддерживают «майданную власть» финансами и военными поставками».

«Отсюда и спешная услужливость Киева в присоединении к антироссийским санкциям США», – резюмировал Лукашевич.

В марте глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева подписать с Францией рамочное соглашение о закупке вертолетов, которые предназначены в том числе для «антитеррористических и специальных миссий, охраны границы».