На пресс-конференции ОБСЕ о выборах в Азербайджане произошел скандал

В Баку журналисты прервали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам президента, раскритиковав отчет о прошедшем голосовании; после перепалки представители международной организации покинули зал пресс-конференции.

Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев обвинил наблюдателей миссии ОБСЕ в том, что выводы о проведении выборов подготовили заранее. Так он отреагировал на заявления миссии о нарушениях при голосовании, передает РИА «Новости».

После этого началась перепалка, наблюдатели прервали пресс-конференцию и покинули зал. Однако позже они все-таки вернулись и завершили мероприятие.

Началу скандала послужило заявление специального координатора наблюдателей ОБСЕ Нильзы де Сены.

«Президентские выборы в республике Азербайджан прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточном представительстве конкуренции», – сказала она.

Наблюдатель от ЦИК России Антон Лопатин заявил, что российские наблюдатели нарушений не зафиксировали.

Напомним, действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил с 86,03% голосов на президентских выборах. Явка составила 74,3%.