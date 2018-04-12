Алиев победил на выборах с 86% голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил с 86,03% голосов на президентских выборах после обработки данных со всех избирательных пунктов, сообщил председатель ЦИК страны Мазахир Панахов.

Панахов сообщил, что на выборах проголосовало 3 млн 962 тыс. 123 человека. Окончательная явка составила 74,3%.

Наблюдатель от ЦИК России Антон Лопатин заявил, что нарушений на выборах президента в Азербайджане не зафиксировано, передает РИА «Новости».

Согласно избирательному кодексу страны, ЦИК должен до 21 апреля подвести итоги выборов и представить их в Конституционный суд для утверждения.

Конституционный суд в течение 14 дней после дня голосования официально объявит сведения об итогах президентских выборов Азербайджанской Республики.

Ранее в конституцию Азербайджана были внесены изменения, согласно котором были сняты ограничения на количество президентских сроков. Кроме того, президентский срок был увеличен до семи лет, поэтому следующие выборы состоятся в стране в 2025 году.

Ранее сообщалось, что победу на внеочередных президентских выборах в Азербайджане одержал действующий президент Ильхам Алиев, после обработки бюллетеней, поступивших из 92% избирательных участков, он набрал 86% голосов избирателей.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана.