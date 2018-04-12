Алиев одержал победу на выборах президента Азербайджана

Победу на внеочередных президентских выборах в Азербайджане одержал действующий президент Ильхам Алиев, следует из данных ЦИК страны.

После обработки бюллетеней, поступивших из 92% избирательных участков, Алиев набрал 86% голосов избирателей, передает ТАСС.

В 2013 году он набрал 84,54% голосов.

Итоговая явка на выборах составила 74,51%, передает РИА «Новости».

Всего за пост президента боролись восемь человек.

Алиев поблагодарил народ Азербайджана за оказанное доверие, заявив, что эта поддержка придает ему сил.

«Азербайджанский народ выбрал стабильность и развитие. Мы продолжим путь развития, развития экономики», – сказал он.

Алиев обещал, что, «как и прежде», в центре его политики «будут стоять граждане Азербайджана».

«Результаты нашей политики видны по всем направлениям. Мы является инициаторами важных энергетических проектов. Мы не были столь сильны, как сейчас. Наша страна будет еще сильнее. На пути к новым победам!» – сказал он.

Он назвал результаты выборов «высокой оценкой того, что сделано за последние 15 лет».

Напомним, в преддверии президентских выборов Алиев заявил, что Ереван является «исторически азербайджанской землей».