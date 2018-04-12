Путин поздравил Алиева с победой на выборах

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительную телеграмму И.Г. Алиеву по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Президент России отметил, что убедительная победа Алиева на выборах подтверждает его высокий политический авторитет и свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.



Кроме того, Путин высоко оценил усилия Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку и выразил уверенность, что совместными усилиями государства обеспечат дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества во всех областях.



Напомним, ранее в четверг сообщалось, что победу на внеочередных президентских выборах в Азербайджане одержал действующий президент Ильхам Алиев, после обработки бюллетеней, поступивших из 92% избирательных участков, он набрал 86% голосов избирателей