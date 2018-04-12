Чернобыльскую АЭС открыли для туристов

Чернобыльскую АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, открыли для посещения туристов, сообщила пресс-служба станции.

В сообщении говорится, что для посещения будут доступны теперь не только территория промплощадки ЧАЭС, но ранее недоступные залы управления третьим энергоблоком, передает ТАСС.

Стоимость тура, в который можно отправиться по предварительной заявке, составляет около 100 долларов. За эти деньги турист получит гида, обед в столовой и средства защиты.

Отправиться на ЧАЭС смогут туристы в возрасте от 18 лет, а после посещения станции посетители пройдут обязательный дозиметрический контроль и получат справку о полученной дозе.

В планах руководства станции значится возможность расширения зоны пребывания и увеличение времени поездки до трех дней.

Напомним, 15 октября 2017 года на территории зоны Чернобыльской атомной электростанции украинские полицейские задержали три группы «сталкеров», среди задержанных оказались двое граждан России, а 18 ноября в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были задержаны 21-летний гражданин Украины и 20-летняя гражданка России.