Нефть подорожала после скачка до максимумов с 2014 года накануне

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром все еще растут после скачка до максимумов с декабря 2014 года в среду на фоне усиления геополитической напряженности и беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,17% – до 72,18 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,37% и составила 67,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду обе марки подскочили до максимумов с декабря 2014 года, Brent поднималась до 73 долларов за баррель, WTI – до 67 долларов за баррель.

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа, который написал в Twitter, что России нужно приготовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит подготовиться, потому что ракеты будут «хорошие, новые и «умные». Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет еще ряд вариантов для ответа по Сирии.