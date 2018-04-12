Эксперт: ОЗХО не установила страну происхождения отравившего Скрипалей яда

Эксперты ОЗХО не смогли определить происхождение отправляющего вещества. Но это не помешало Борису Джонсону сразу заявить, будто ОЗХО полностью подтвердила прежние выводы Лондона, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по химоружию Антон Уткин, комментируя отчет международных экспертов по делу Скрипалей.

Специалист по химоружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин уверен, что Великобритания изначально была уверена в выгодной для себя оценке экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), иначе «не пригласила бы этих специалистов».

«В отчете говорится о том, что ОЗХО подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации отправляющего вещества. Само вещество не называется, но мы же знаем о выводах Великобритании о веществе типа «Новичка», даже называлась конкретная формула», – отметил эксперт.

Уткин подчеркнул: ОЗХО не сделала никаких выводов относительно отравляющего вещества и «речь идет исключительно о его структуре».

«Эксперты ОЗХО не смогли подтвердить происхождение отправляющего вещества. Но это не помешало министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону сразу заявить о том, что ОЗХО полностью подтвердила прежние выводы Лондона и в отравлении Скрипаля виновата Россия. Что бы ни сделало сейчас ОЗХО, Великобритания будет считать это подтверждением своих обвинений в адрес России. Но с технической точки зрения это не так», – отметил Уткин.

Эксперт обратил внимание на важный нюанс: британцы передали в ОЗХО некий токсин, заявив, что это и есть «Новичок». Но откуда он у них взялся, они не объяснили. В этой связи Уткин не исключает, что представленный в ОЗХО образец был изготовлен самими британцами. Ведь вещество оказалось без примесей, что указывает на его лабораторное происхождение.

«Чем дольше Великобритания молчит о происхождении вещества, тем больше возникает версий. Если бы в результате официального расследования, которое ведет английская полиция в Солсбери, были бы выявлены сведения, которые говорят не в пользу России, то Лондон с удовольствием уже воспользовался бы этим. Уже начали бы их обнародовать. Но поскольку Великобритания ничего не говорит о промежуточных итогах расследования, значит, что не было обнаружено никаких компрометирующих Россию данных», – считает Уткин.

Также непонятно, удивляется Уткин, почему Юлии Скрипаль не дали возможности пообщаться с родственниками или с прессой. «В чем проблема, чтобы Юлия Скрипаль что-то рассказала на пресс-конференции? В чем проблема просто рассказать о показаниях, которые дает полиции Юлия или ее отец? Но этого ничего нет. И это может означать, что информация англичан не укладывается в контекст обвинений в адрес России», – уверен Уткин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ОЗХО в своем отчете в четверг подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», однако не смогла определить его происхождение. «Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», – говорится в заявлении экспертов.

На прошлой неделе эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».