В Афганистане нашли пропавшего 30 лет назад советского военного

В Афганистане геологи случайно встретили бывшего советского военного, пропавшего без вести 30 лет назад.

Бывшего советского военнослужащего в Афганистане случайно обнаружили члены экспедиции геологов, занятых поисками водоносных пластов, сообщает «Московский комсомолец». Мужчина, представившийся Амредином, не говорил на русском и общался с учеными при помощи переводчиков. Он рассказал, что попал в плен к моджахедам в ходе боевой операции. Чтобы выжить, воин принял ислам.

В своем рассказе он повторял слово «Волынь», благодаря чему геологи поняли, что мужчина родом именно оттуда. Когда отснятое с участием Амредина видео передали в Волынскую организацию Союза ветеранов Афганистана, там заявили, что это Игорь Белокуров, пропавший без вести в Кандагаре 30 лет назад.

Глава региональной «афганской» организации Григорий Павлович заявил, что прапорщик Белокуров, скорее всего, в том бою был тяжело контужен, потерял сознание и очнулся уже в плену у боевиков.

Выяснилось, что Белокуров служил начальником продовольственного склада воинской части в Нововолынске, откуда отправился в Афган. 9 апреля 1988 года советский военный пропал без вести в провинции Кандагар.

Мать Игоря, Антонина Белокурова, верила в то, что ее сын жив, более 20 лет. В 2012 году женщина решилась заказать мраморный памятник с его фотографией и установить его на сельском погосте.

Сейчас мать не до конца уверена, что бородатый мужчина в утепленном афганском халате с автоматом через плечо – ее сын. «Сын вроде был повыше... Вам не кажется?» – спрашивает женщина у знакомых. Односельчане уверены, что мужчина – их земляк.

Геофизик Андрей Кадун пообещал вызволить Белокурова из Афганистана. Сообщается, что этот процесс непрост, так как хозяева Амредина надеются получить за него «хороший подарок».

В Генконсульстве Украины в Душанбе ученому заявили, что Белокурову сначала надо оформить внутренние документы, выдать визу и уже потом переправлять на Украину.