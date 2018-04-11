На корабле в Петербурге произошел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва газового баллона внутри корабля, находящегося на реставрации на судостроительном заводе «Алмаз» в Петербурге, погиб один человек, сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, погиб один человек. Еще 11 пострадали», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается также, что у пострадавших ожоги и баротравмы.

Ранее в городском главке МВД сообщили, что внутри корабля, находящегося на реставрации на судостроительном заводе на Петровском проспекте в Петербурге, произошел взрыв газового баллона.