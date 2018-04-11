На судостроительном заводе в Петербурге произошел взрыв

Внутри корабля, находящегося на реставрации на судостроительном заводе на Петровском проспекте в Петербурге, произошел взрыв газового баллона, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

«В сварочных цехах судостроительного завода на Петровском проспекте внутри корабля, находящегося на реставрации, произошел врыв газового баллона. Медики осматривают пятерых человек», – передает ТАСС сообщение полиции.

Между тем, как сообщили в пресс-службе районной администрации при взрыве на заводе «Алмаз» пострадали десять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.