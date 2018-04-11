В Германии призвали облегчить санкции против России

Глава Союза германского машиностроения (VDMA) Карл Мартин Велкер призвал страны Запада ослабить санкционный режим в отношении России, поскольку это поможет оживить спрос на продукцию промышленности ФРГ.

«Экономические санкции имеют низкое политическое воздействие. В этой связи мы хотим, чтобы они были критически изучены. Меры, которые работают, следует применять, а другие должны ослабляться, если это возможно», – цитирует Велкера ТАСС.

Глава VDMA также выразил надежду на устойчивое оживление спроса со стороны российского рынка.

«Россия развивалась очень позитивно в прошлом году после нескольких негативных лет до этого», – отметил Мартин Велкер, добавив, что российский рынок остается очень чувствительным и нестабильным с политической точки зрения.

Также глава VDMA отметил, что экспорт продукции машиностроительной промышленности из Германии в Россию вырос за 2017 год на 22,5% и составил 6,54 млрд долларов, но эта сумма еще очень далека от пиковых показателей 2012 года, когда экспорт товаров этой сферы достигал почти 8 млрд долларов.

Накануне в Российско-германской внешнеторговой палате (AHK) заявили, что последние санкции США против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний могут обойтись экономике ФРГ в миллиарды евро. До этого советник экономического отдела посольства ФРГ в России Томас Мультхауп заявил, что Берлин не заинтересован в раскручивании спирали санкций против России в связи со скандалом вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.