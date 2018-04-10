Новые санкции США против России серьезно ударят по Германии

Последние санкции США против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний могут обойтись экономике ФРГ в миллиарды евро, следует из заявления Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK).

«По оценке AHK, недавно введенные санкции США против России могут стоить германской экономике миллиарды евро в ближайшие годы», – цитирует документ ТАСС.

В AHK отметили, что в санкционном списке США оказались компании и предприниматели, «с которыми тесно сотрудничает экономика ФРГ».

В краткосрочной перспективе ущерб от санкций для Германии оценивается АНК в «несколько сотен млн евро».

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.