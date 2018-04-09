Германия выступила против санкций в отношении России из-за дела Скрипаля

Германия не заинтересована в раскручивании спирали санкций против России в связи со скандалом вокруг дела Скрипаля, заявил советник экономического отдела посольства ФРГ в России Томас Мультхауп, отметив, что Берлин сохраняет сотрудничество с Москвой по ряду вопросов.

«Мы не заинтересованы в раскручивании спирали санкций. Особенно по делу Скрипаля», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что ФРГ сохранят сотрудничество с Россией в ряде областей, в том числе на политическом уровне в вопросах энергетики.

1 апреля глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что Запад нуждается в Москве как в партнере для урегулирования ряда конфликтов, несмотря на высылку дипломатов из-за дела Скрипаля.

Перед этим стало известно о том, что власти России высылают из Москвы двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ в ответ на признание Германией персонами нон-грата российских дипломатов из Берлина в связи с «делом Скрипаля».