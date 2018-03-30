Германия отреагировала на высылку Москвой немецких дипломатов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал высылку четырех немецких дипломатов из России.

«Наша реакция в случае Скрипаля была необходима и уместна в качестве политического сигнала. Из солидарности с Соединенным Королевством и потому, что Россия отказывается до сих пор дать какие-либо разъяснения фактам», – цитирует РИА «Новости» заявление министра.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Германия выдворила четырех сотрудников диппредставительства России. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.