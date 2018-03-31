Москва определилась с ответными мерами для Германии

Власти России высылают из Москвы двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ в ответ на высылку Германией российских дипломатов из Берлина в связи с «делом Скрипаля», сообщают немецкие СМИ.

Как передает немецкое агентство DPA, среди объявленных персонами нон грата лиц значится сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, сотрудник Федеральной разведывательной службы и а также военный атташе посольства Германии, передает «Интерфакс».

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Германия выдворила четырех сотрудников диппредставительства России. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Позже глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал высылку четырех немецких дипломатов из России.