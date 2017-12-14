Берлин признал необходимость России для Запада

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Запад готов к диалогу с Россией, несмотря на высылку дипломатов, так как западные страны нуждаются в Москве как в партнере для урегулирования ряда конфликтов.

«Одновременно мы нуждаемся в России как в партнере, в частности для урегулирования региональных конфликтов, разоружения, и как в важной опоре международного порядка», – передает слова Мааса ТАСС.

Он отметил, что Запад открыт для диалога и надеется на то, что доверие с Москвой будет восстановлено. По его словам, это произойдет, если Россия готова к этому «со своей стороны».

При этом реакцию ЕС на инцидент в Солсбери он назвал правильной, по его мнению, это должно стать «сигналом сплоченности».

Накануне СМИ сообщили, что власти России высылают из Москвы двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ в ответ на высылку Германией российских дипломатов из Берлина в связи с «делом Скрипаля».