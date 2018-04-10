Украина не получила новый статус на пути к членству в НАТО

Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер прокомментировала сообщения СМИ о том, что Украине присвоен статус «страны-аспиранта», то есть стремящейся к вступлению в альянс.

Гетемюллер пояснила, что речь идет не о новом статусе для Украины на пути к членству в НАТО, а об обычной «правке на сайте НАТО» – альянс просто отметил у себя на сайте одно из официальных решений Киева, передает РИА «Новости».

«Добиваться ли членства в НАТО или нет – это решают сами страны», – пояснила Гетемюллер.

По ее словам, «политика НАТО не изменилась», альянс лишь «отметил изменение в официальной позиции Украины».