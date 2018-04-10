Неубранным останкам жертв крушения Ан-148 дано объяснение

Фрагменты тел погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье остались на месте авиакатастрофы в связи со значительной толщиной снежного покрова, заявил источник в МЧС.

По его словам, в момент падения самолета глубина сугробов составляла около 1,5 метра. Он подчеркнул, что новый выезд на место крушения был запланирован. «Хотя изначально было ясно, что не получится собрать останки погибших», – передает его слова РБК.

Он также отметил, что новые найденные части самолета не окажут влияния на ход расследования.

Между тем, источник в Следственном комитете заявил, что вещественные доказательства на месте падения авиалайнера были собраны не квалифицированно. При этом «серьезные разрушения тел» он объяснил скоростью, на которой лайнер столкнулся с землей, – более 650 км/ч.

По словам источника, по инструкции сотрудники МЧС должны были описывать каждый фрагмент и отдельно его упаковывать, однако требования были нарушены.

«Описывали только крупные останки», – пояснил он.

Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье планировалось возобновить после схода снега, в МЧС решили провести их раньше запланированного, чтобы «успокоить людей».

Накануне сообщалось, что родные погибших в крушении Ан-148 потребовали отдать им тела для захоронения. При этом стало известно, что на месте авиакатастрофы найдены фрагменты тел погибших и элементы фюзеляжа самолета.