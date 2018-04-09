Родные погибших в крушении Ан-148 потребовали отдать им тела

Родственники жертв авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье создали петицию в адрес президента Владимира Путина и главы СК Александра Бастрыкина, в которой потребовали ускорения генетической экспертизы останков, чтобы похоронить своих близких.

Петицию на портале Change.org разместила Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла дочь Дарья. По состоянию на 14.00 мск документ подписали 160 тыс. человек.

По словам Толмасовой, следствие уверяло родственников, что экспертиза займет максимум три месяца, но за два месяца выполнено лишь 25% исследований.

Автор обращения отмечает, что сроки сдвинули – сначала до четырех-пяти месяцев, а затем до одного года. В экспертизе, как отмечается в петиции, участвуют только девять экспертов, хотя изначально обговаривалась цифра в 150.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту погибли. После этого сертификат эксплуатанта авиакомпании был ограничен.

Предполагается, что к катастрофе привели совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей машины.