Названа причина возобновления поисковых работ на месте крушения Ан-148

Поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье планировалось возобновить после схода снега, в МЧС решили провести их раньше запланированного, чтобы «успокоить людей», сообщили в пресс службе подмосковного главка МЧС.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших.

«Это было в планах, возобновить поисковые работы, когда сойдёт снег, местность там сейчас заболочена. Мы решили вернуться туда чуть раньше, чтобы успокоить людей. Все необходимые материалы для Следственного комитета уже собраны. Более 100 человек сейчас прочесывают местность. Работы продолжатся до конца светового дня», – передает РИА «Новости» сообщение спасателей.



Тем временем официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.



«В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС. В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз», – сообщила Петренко, добавив, что на месте крушения организовано круглосуточное дежурство полицейских.

Накануне сообщалось, что родные погибших в крушении Ан-148 потребовали отдать им тела для захоронения.

Петицию на портале Change.org разместила Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла дочь Дарья. По словам Толмасовой, следствие уверяло родственников, что экспертиза займет максимум три месяца, но за два месяца выполнено лишь 25% исследований.

Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли.