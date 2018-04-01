Белоруссия захотела создать с Россией единый продовольственный рынок

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов предложил России сформировать единый продовольственный рынок, чтобы сообща координировать вопросы импорта продовольствия из третьих стран.

По словам Богданова, «на российском рынке с точки зрения потребителя у нас (у Белоруссии, – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, лояльность покупателей и доверие к качеству товаров высока», передает ТАСС.

При этом он пожаловался на постоянные конфликты между Москвой и Минском, причиной которых счел «лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран».

«Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны», – заявил представитель Минсельхозпрода Белоруссии в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных чиновников искать новые рынки сбыта из-за проблем с Россией. Днем ранее Россельхознадзор ввел новые меры против поставок продуктов из Белоруссии.