Лукашенко призвал искать новые рынки сбыта из-за проблем с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подчиненным искать новые рынки сбыта продукции из-за проблем с поставками в Россию.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, Белоруссия должна видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. «Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Белоруссии», – отметил Лукашенко.

Президент добавил, что с новыми рынками нужно будет определиться в течение года.«Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», - подчеркнул белорусский лидер.

В четверг Россельхознадзор сообщил о запрете с 30 марта импорта в Россию пекинской капусты из Белоруссии до результатов переговоров с госинспекцией по семеноводству республики. с 31 марта ведомство запретило поставки молочной продукции ряда белорусских предприятий.

В начале марта Лукашенко пообещал ответить России на ограничения поставок молока.