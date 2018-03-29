Введены новые меры против поставок продуктов из Белоруссии

Россельхознадзор сообщил о запрете с 30 марта импорта в Россию пекинской капусты из Белоруссии до результатов переговоров с госинспекцией по семеноводству республики.

«В целях недопущения ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные президентом и правительством, Россельхознадзор с 30 марта запрещает ввоз капусты пекинской происхождением Белоруссия и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с ГУ «Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии», – сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор сообщил, что сотрудниками управления по Брянской и Смоленской области на складе ООО «Альфа Транс Терминал» в Смоленской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля пекинской капусты была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукт изготовили в Польше. При этом белорусская инспекция по семеноводству, карантину и защите растений подтвердила выдачу фитосанитарного сертификата компании.

В последнее время Россельхознадзор неоднократно заявлял о возможном запрете другой продукции из Белоруссии – молочной. Впрочем, в середине марта ведомство сообщило, что не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта.