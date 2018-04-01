Жительница Петербурга обнаружила мумию в съемной квартире

Девушка, снявшая квартиру в Санкт-Петербурге, в первый же день проживания на новом месте обнаружила в кладовке труп человека, залитый монтажной пеной.

Как сообщает «Пятый канал», девушка обнаружила тело во время уборки. По размеру обуви и фасону брюк она поняла, что покойник – мужчина.

По факту случившегося полиция провела проверку. Оказалось, что женщина, сдавшая девушке квартиру, на самом деле никогда не работала агентом по недвижимости, а мужчиной, обнаруженным в кладовке, оказался ее сожитель, который, по словам соседей, пропал 10 лет назад.

Телеканал добавляет, что мумия отправлена на экспертизу, а обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 7 марта в Люберцах мужчина, из ревности выстреливший в возлюбленную, был найден мертвым неподалеку от места преступления.