Полиция сняла оцепление на центральной площади Кемерово

Впервые за неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» правоохранители сняли оцепление с Площади Советов в центре Кемерово.

Полиция убрала заграждения, жители города гуляют по площади, дети играют на детской площадке, передает РИА «Новости».

Напомним, 27 марта на Площади Советов прошел массовый митинг.

25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в пермском клубе «Хромая лошадь» (2009 год, 153 жертвы).

В воскресенье президент Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева и назначил Сергея Цивилева врио главы Кузбасса. Временно исполняющий губернатора региона в обращении к жителям заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание.

Цивилев также призвал вынести на обсуждение с горожанами вопрос о создании на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» детского технопарка с мемориалом.