Москвичам пообещали первый весенний дождь

В Москве вечером в воскресенье ожидается первый весенний дождь, температура воздуха достигнет плюс пяти градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с атлантическим циклоном, поэтому сохранится облачная погода», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в Москве вечером пройдет первый весенний дождь. Ожидается юго-восточный ветер силой 7-9 метров в секунду, температура поднимется до 3-5 градусов в середине дня. В Подмосковье ожидается температура от 1 до 6 градусов тепла.