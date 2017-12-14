Опубликовано решение о прекращении экономического сотрудничества Киева с Москвой

В субботу было опубликовано решение правительства Украины о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией.

Из документа следует, что кабмин Украины постановил «прекратить действие программы экономического сотрудничества» с Россией на 2011-2020 годы, которая была заключена 7 июня 2011 года в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Урядовый курьер».

Напомним, в марте украинское правительство одобрило постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Эта программа была подписана в 2011 году. Она предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций России и Украины, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Отметим, что в тексте программы ничего не говорилось о возможности прекращения ее действия или разрыве одной из сторон.

В программе только прописан механизм контроля за ее реализацией и также указано, что в программу «могут вноситься изменения и дополнения по согласованию сторон».